Kozakkenveer tussen Veessen en Fortmond gooit de trossen los

videoLaagwater hield het pontje Kozakkenveer vorig jaar enige tijd uit de vaart en dat scheelde zo duizenden fietsers en voetgangers. Volgens de stichting die het voetveer beheert is er echter geen man overboord. De kotter, die op de IJssel heen en weer pendelt tussen Fortmond en Veessen, gaat zaterdag weer in de vaart.

Met een zwabber en zeem krijgt het Kozakkenveer een laatste poetsbeurt in de Kozakkenhaven. De tank is volgegooid met gasolie. Zaterdag maakt ze de eerste overtocht van het nieuwe seizoen. Een paar dagen eerder dan gepland. Maar de weersomstandigheden zijn zó goed dat de trossen nu al los mogen.

50 vrijwilligers

Dus kunnen ook de ruim vijftig vrijwilligers weer aan de slag, die zeven dagen per week rond de 24.000 passagiers over de IJssel zetten. Volgens Ted Hoogers van Stichting Voetveer Veessen Fortmond begint het in januari bij de meeste vrijwilligers al te kriebelen. ,,In maart gaat de technische club aan de slag. Olie peilen, motor checken en het dek schrobben. Zodra de eerste afvaart in zicht komt, worden de dames erbij gehaald voor de finishing touch."

Blij dat ze weer aan de slag mogen. Het pontje moest namelijk vorig jaar in augustus noodgedwongen uit de vaart. De waterstand was te laag. Een ramp volgens Hoogers. Het Kozakkenveer liep namelijk duizenden passagiers mis.

Klandizie

Toch mag de stichting niet klagen. De oversteek met het Belgische garnalenkottertje trekt elk jaar genoeg klandizie. Dagjesmensen, fietsers, toeristen. Voldoende om de kosten van de oversteek, één euro per persoon, niet te verhogen. ,,Het kan uit omdat jaarlijks steeds meer mensen gebruik maken van de veer. Het laatste jaar ook veel voetgangers. Die zetten hun auto hier neer en steken met ons de IJssel over."

De kosten blijven ook laag vanwege de vele vrijwilligers. Die uit alle windstreken komen en graag als schipper of kaartjesverkoper een paar uur per dag op het bootje vertoeven. ,,Je ontmoet veel leuke mensen. Die een dagje uit zijn en in ontspanningsmodus verkeren. Het bootje is klein en een praatje is zo gemaakt", vertelt Minie Rorije. ,,Dat maakt het zo ontzettend leuk."

Onder de vrijwilligers van het Kozakkenveer is overigens weinig verloop. Sterker nog, er bestaat zelfs een wachtlijst van mensen die graag hun vrije tijd willen steken in een paar uur onbetaald werk. Niet zo gek wanneer je de idyllische locatie bekijkt. Heerlijk aan het water. Met de Schotse Hooglanders grazend aan de oevers van de IJssel. De eendjes dobberend in het haventje en de ooievaars op het nest.

Mini-cruise

,,Zie het als een mini-cruise", zegt Hoogers met een knipoog. ,,Met een bochtje vaar je de haven uit, op naar de andere kant van de wereld. En ik weet zeker dat zaterdag, net als andere jaren, om 09.00 uur de eerste klanten al op de kade staan."