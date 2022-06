Krijgt megaboom in hartje Heino landelijke bekendheid? Treurbeuk krijgt steun van duizenden stemmers

Coalitieak­koord in Raalte stuit direct op kritiek: ‘Kunnen we überhaupt een zin of woord veranderen?’

De nieuwe oppositiepartijen in de Raalter raad draaien er niet omheen. In allerlei bewoordingen en metaforen uitten Gemeentebelangen, PvdA, Groenlinks en D66 hun ongenoegen over het coalitieakkoord van Burgerbelangen, CDA en VVD. Het stuit de oppositie dat er geen letter in het akkoord gewijzigd kan worden, en dat inhoudelijke punten op de lange baan komen. De nieuwe coalitie ziet het anders: ,,Niet dichtgetimmerd, want we willen u juist bij inhoud betrekken.’’

