Kruidkoek bakken en tekeningen maken: Heinose scholieren aan de slag met slavernij in de regio

MET VIDEO Boerenpro­test­ac­ties in Raalte, burgemees­ter Dadema met boeren in gesprek: ‘Steunen koers van provincie’

Meerdere boeren uit de gemeente Raalte hebben op diverse plekken in Raalte hun ongenoegen geuit over het landelijke stikstofbeleid. Na een korte protestactie bij Kruispunt Bos, de weg tussen Zwolle en Twente, reden de boeren richting gemeentehuis. Daar gingen zij in de raadszaal het gesprek aan met burgemeester Martijn Dadema en wethouder Ben Nijboer. Dadema: „Ik hoop dat ze zich gehoord voelden, maar het sentiment is duidelijk: boosheid en uitzichtloosheid.”

27 juni