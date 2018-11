Kunstenaars openen ateliers voor publiek

Kunst kan alleen een doek met verf zijn, of een object van keramiek. Maar soms maken juist verrassende materialen een werk bijzonder. Dit weekend is het allemaal te zien in Salland.

Ze hebben een heel verschillende achtergrond, maar ook een belangrijke overeenkomst. Kunst maken met verschillende materialen. Geen schilderij van louter verf, maar een samenspel van materialen en technieken. Dit weekend laten ze hun manier van werken zien, inclusief de kunstwerken die ze maken. Net als al die andere kunstenaars die hun atelier twee dagen open stellen voor publiek.

Onder de naam Cult Raalte delen Sybilla Tonissen (57) en Annette Wijninga (52) en drie andere kunstenaars hun atelierruimte in de voormalige apotheek aan de Brugstraat in Raalte, die bovendien een etalage heeft waar andere kunstenaars hun werk laten zien. Dit weekend staan de deuren open: om publiek kennis te laten maken met hun werk, maar ook om met bezoekers in gesprek te gaan. ,,Ik leer veel van die gesprekken'', zegt Tonissen.

Zelf is ze begonnen met textiele werkvormen, waarna ze zich in Raalte aanvankelijk toelegde op de schilderkunst, lange tijd workshops op scholen gaf, maar nu teruggekeerd is naar de bron van haar kunstenaarschap. ,,Ik heb gemerkt dat mijn hart bij textiel ligt. Ik hou van patronen, de herhaling van lijnen en kleuren, het folkloristische. Ik knip stukken uit, maak daar nieuwe patronen van, stik er met zwart garen lijnen op en leg stoffen over elkaar zodat je reliëf krijgt. Daar schilder ik soms overheen, of ik herhaal een patroon in het portret dat ik ernaast schilder. Je hebt hele gave stoffen en als je dat combineert met andere technieken krijgt je iets heel nieuws'', zo verklaart ze haar huidige werk.

Ook Wijninga keerde terug naar het prille begin. Als kind verzamelde ze knopen, schelpen, stofjes en gedroogde bloemen, die ze op kleur en vorm rangschikte. ,,Ik ben jaren geleden begonnen met schilderen, maar voegde al snel andere materialen toe, zoals papier. Nu probeer ik elk jaar een nieuwe techniek, als nieuwe uitdaging. Het is leuk om iets te proberen en daarvan te leren. Ik maak ook gewone schilderijen, maar de uitdaging zit in die andere materialen, waar ik ook inspiratie uit put'', zegt Wijninga, die afgelopen week bij de zes genomineerden hoorde van de kunstprijs van Rotary Raalte, waardoor haar werk volgend jaar op groot formaat in zes Sallandse dorpen te zien. ,,Dat stimuleert enorm, een hele opsteker. Het betekent toch dat je werk wordt gezien.''