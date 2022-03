Kwiek gaat in het diepe zuiden stevig onderuit, maar krijgt zaterdag alweer kans op revanche

,,In de rust stonden we drie punten achter en was er nog weinig aan de hand”, keek Kwiek-coach Lars Hoogeveen, die met een incomplete selectie aantrad, terug op de wedstrijd. ,,De tweede helft begonnen we heel slecht. Vier ballen gooiden we in de handen van de tegenstander, waarna er paniek uitbrak. Daardoor kregen we nog een paar doelpunten om de oren. Het gat werd te groot om nog weer terug te vechten.”