Laadpaal bij sporthal in Luttenberg moet elektrisch rijden verder stimuleren

Olst-Wij­he: nieuwe energievi­sie completer en actueler

6:41 Olst-Wijhe gaat ook andere energiemaatregelen dan de bouw van windmolens en zonneparken opnemen in haar energievisie. Bovendien komen er de laatste cijfers in over duurzaam opgewekte energie en het terugdringen van CO2-uitstoot in de gemeente en komt er meer duidelijkheid over de verdeling van de opbrengsten van eventuele windmolens en zonneparken, net als over de gevolgen van de Regionale Energie Strategie waaraan elf gemeenten in West-Overijssel werken.