Lachen: Poar Neem'n blijkt ultieme Mama Appelsap-hit

Pak­ke­t­op­lich­ters bezorgen ellende in regio

7:56 Adressen in Deventer en Zutphen zijn de laatste tijd meerdere keren gebruikt voor oplichtingspraktijken. Oplichters doen dure bestellingen bij webshops en laten die bezorgen op willekeurige adressen in de regio. Ze wachten de bezorger daar op en doen zich voor als bewoner of goedwillende buren, die het pakketje in ontvangst nemen. Vervolgens gaan de criminelen er met de spullen vandoor. De nietsvermoedende bewoners merken het pas als de aanmaningen op de mat vallen.