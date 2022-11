Landelijke prijs heeft ‘veel impact’ op bostheater in Luttenberg: ‘Heel erg blij mee’

MET VIDEO Doumater­rein in Raalte nu écht verlaten: ‘Bijzonder om het zo leeg te zien’

Ooit bewerkten hier tientallen mensen hout in één van de fabriekshallen van de Raalter Doumafabriek. Nu is het er stiller dan ooit. Het iconische fabrieksterrein staat sinds een paar weken leeg, nu Kegro Deuren definitief naar Groesbeek is verhuisd. ,,Het is gek om het zo leeg te zien’’, zegt oud-fabrieksdirecteur Marcel Douma.

11 november