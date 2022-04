Landelijke primeur voor Raalte met speciale betaalpas voor Oekraïners: ‘Contant geld is niet ideaal’

Wat is het probleem? Veel Oekraïners kunnen niet meer bij hun bankrekening, maar kunnen ook niet zomaar hier een bankrekening openen, want ze hebben niet altijd de juiste papieren bij zich. Daarnaast kun je ook niet per direct een rekening openen, daar gaan een paar weken overheen.

Elke vluchteling die hier aankomt, heeft direct geld nodig voor eten, kleding of een tandenborstel. Vanuit het Rijk is er een regeling in het leven geroepen die stelt dat elke vluchteling, via de gemeentes, direct leefgeld moet krijgen. Dat is zo’n 60 euro per persoon per week. Exacte bedragen vind je op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeentes. ,,Tot nu toe deelden we dus contant geld uit. Dat is niet ideaal’’, zegt wethouder Gerria Toeter van de gemeente Raalte.