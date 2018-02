Landgoed De Vlaminckhorst bij Heino strijkt 10.000 euro subsidie op

Veel aanvragen

In totaal keerde het fonds 94.775 euro uit. Een bedrag dat is verdeeld over veertien verschillende initiatieven. ,,Er waren dit jaar veel aanvragen”, laat Maaike Brasz namens het SBNL Natuurfonds weten. ,,In totaal kwam er voor meer dan 400.000 euro aan aanvragen binnen. Van de 26 initiatieven hebben we er 14 gedeeltelijk of geheel toegekend.”