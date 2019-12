Landgoed Den Alerdinck in Laag Zuthem haalt populaire tuinbeurs binnen

Landgoed havezate Den Alerdinck in Laag Zuthem is volgend jaar het decor voor de succesvolle tuinbeurs Gardenista. Het leek er lang op dat de beurs net als vorig jaar in het kasteel van Ophemert gehouden zou worden, maar het landgoed vlakbij Zwolle gaat er uiteindelijk met de eer vandoor.

Dit jaar was de tuinbeurs voor het eerst te bewonderen rond het kasteel in Ophemert, maar daar bleek de organisatie de drukte te hebben onderschat. Busladingen bezoekers moesten de eerste dag lang wachten in rijen voor onder meer de horeca. Dat werd al snel opgelost, waarna de beurs een succesvolle week beleefde.

Overdonderd

Ondanks dat succes en tegen de verwachtingen in keert de beurs tijdens hemelvaart echter niet terug naar Ophemert. Het terrein is simpelweg te klein voor de groeiende beurs en dus wordt er uitgeweken naar Zwolle. Een lastige keuze, zegt projectleider Frits Hoogers. ,,Deze zomer waren we overdonderd door het aantal bezoekers. We wilden komend jaar eigenlijk nog 25 procent doorgroeien. En dan zit je in Ophemert eigenlijk meteen aan wat je maximaal kwijt kan. Je hebt nu eenmaal met die slotgracht te maken.” Ook is er volgens hem een tekort aan goede voorzieningen voor water en elektriciteit.

De keuze voor Den Alerdinck is opmerkelijk, omdat Hoogers eerder nog aankondigde dat de beurs wél zou terugkeren in Ophemert. ,,We hebben er heel lang over nagedacht. Maar we wilden geen halve berichten de wereld insturen, dus heb ik die lijn vastgehouden. Maar nu is het definitief.” Hoogers vindt het jammer, maar begrijpelijk dat het landelijk bestuur deze keuze heeft gemaakt. ,,Nu moeten wij alles op alles zetten om te zorgen dat we er op de nieuwe locatie klaar voor zijn. Gelukkig hebben alle standhouders aangegeven mee te willen verhuizen.”

Teleurstelling en begrip