Mislukte au­to-aan­koop in Wijhe mondt uit in matpartij: vrouw met hechtingen in ziekenhuis

19 juli Bij een autobedrijf aan de Nijverheidsweg in Wijhe is zaterdagmiddag een vechtpartij ontstaan, waarbij één iemand gewond is geraakt. Volgens de politie werd er van beide kanten geschopt en geslagen en is er één ruit gesneuveld.