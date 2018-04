Leerling Carmel College Salland wordt niet vervolgd

As­per­ge-res­tau­rant voor een dag in kas Wesepe

18:05 Liefhebbers van asperges kunnen op zondag 29 april op een bijzondere locatie genieten van dit witte goud. In de kas van de Raalter aspergeteler De Weerd in Wesepe is plaats voor honderd eters. De Weerd werkt hiervoor samen met Patrick Reimink van Restaurant Reimink.