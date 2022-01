Leerlingen Carmel College Raalte vullen gereedschapkistjes met eten voor Voedselbank

Hulporgani­sa­ties in regio Zwolle houden hart vast voor Oekraïne: ‘Maar we gaan volgende maand gewoon’

Terwijl Russische troepen aan de grens staan, houden hulporganisaties voor Oekraïne hun hart vast. Is het nog veilig om vanuit de regio Zwolle met vrijwilligers af te reizen naar Oost-Europa? ,,Het is best wel spannend, maar als de oorlog niet uitbreekt, gaan we volgende maand gewoon.’’

28 januari