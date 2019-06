Legends of Rock in Raalte: artistieke knieval misschien, maar garantie voor succes

Team Sandra haalt dik twaalf mille binnen voor Strijd van Salland

22 juni Sandra Schrijver-Krabbe uit Hoonhorst wilde met haar maatjes ook dit jaar weer veel geld inzamelen voor de Strijd van Salland, tegen hersentumoren. Iets meer dan een maand geleden overleed ze zelf aan de gevolgen van deze slopende ziekte, 35 jaar jong. Team Sandra had op dat moment bijna 3900 euro ingezameld, en was daarmee al koploper van alle deelnemende teams. Maar Sandra wilde meer, het dubbele. Achtduizend was haar streefbedrag, vertelde haar man Arjan aan de vooravond van haar begrafenis. Inmiddels staat de teller op ruim twaalfduizend euro, die morgen tijdens de vierde editie bijeen wordt gebracht door gesponsorde kilometers te lopen, fietsen, steppen of paardrijden vanaf het Heinose sportpark.