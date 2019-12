Lekker knallen voor kerst in Raalter kapsalon

Nog even voor de kerst zonder afspraak naar de kapper? Denk maar niet dat dat nog lukt! Heel Nederland wil keurig gekapt aan tafel. Bij Hairstyling Mariël in Raalte is het niet anders en knippen ze non-stop.

Als je haar maar goed zit. En helemaal rond de feestdagen. Zo gaat het al jaren in Nederland. Tot op de dag van vandaag is dat niet veel anders. Kappers knippen, kleuren en föhnen zich een ongeluk. Afspraken staan strak gepland en alle personeelsleden zijn op de minuut nauwkeurig ingedeeld.

Topsport

Voordat de gourmetstellen, kalkoenen of ander lekkers op de kersttafel belanden is het ook bij Mariël Hairstyling een komen en gaan van klanten die pico bello aan het kerstdiner willen verschijnen. Met negen vrouwen sterk wordt er non-stop geknipt en gekapt. Van negen uur ochtends tot negen uur ‘s avonds. ‘Puur topsport’ noemt eigenares Mariël Meijer-Neulen het kappersvak in de laatste paar weken van het jaar.

,,Ik adem nog”, stelt de kapster gerust terwijl ze tussen de klanten door snel van haar boterham hapt. ,,Maar het is echt ontzettend druk. Er is geen gaatje meer vrij. Heel het jaar ontvangen we veel klanten, de maand december spant echter de kroon. Vanmorgen was er even sprake van lichtelijke paniek. Alle stoelen in de ruimtes, ook die van de schoonheidsspecialiste boven de zaak zijn constant bezet. Ik heb zowaar nog nieuwe barkrukken aangeschaft om extra zitplaatsen te creëren. Klanten die in de kleur zitten kunnen dan aan de bar wachten. Dus alles zat vol en dan stappen de volgende klanten alweer binnen. Dan denk je 'hoe dan?!’. We staan met een topteam keihard te werken en het blijft maar doorgaan.’’

Geoliede machine

Ze moet er zelf om lachen. Geeft toe dat het ook wel weer lekker is om met elkaar te knallen. En het één van de mooiste periodes in het jaar is. ,,Twee weken van tevoren zijn alle dagen tot aan de kerst en voor oud en nieuw volgeboekt. Wat klanten willen? Alles! Er is niks wat we rond deze dagen niet doen. Het is juist leuk dat we alles doen. Dat maakt dit vak zo mooi en het werk leuk. Ook al dendert de trein door. Als een geoliede machine moet ik erbij zeggen. Wanneer niemand van het team ziek is, geniet ik er stiekem ook nog van, de drukte en gezelligheid.”