Lemelerveld haakt aan bij middenmoot, Overwetering overklast KCVO

Tweede klasse J

Na vijf nederlagen op rij werd het voor laagvlieger Lemelerveld wel weer eens tijd voor een overwinning, want de nacompetitiestreep kwam wel erg dichtbij. De thuiswedstrijd tegen de nummer voorlaatst Barbaros was de ideale gelegenheid om die reeks te doorbreken. Met de overwinning sloot Lemelerveld aan bij de middenmoot, en kreeg het weer wat lucht in de strijd in het ontlopen van de nacompetitie. Trainer Kelvin Bonhof was in zijn nopjes. ,, Zoveel passie en diepgang gezien vandaag. Met die harde wind was het heel lastig voetballen, maar ik kan ze alleen maar een compliment geven. Voor mij was Stijn Kogelman de man van de wedstrijd.”

Lemelerveld - Barbaros 4-2 (2-1). 14. 0-1, 28. Stan Reimink 1-1, 44. Stijn Kogelman 2-1, 71. Job Heerink 3-1, 90. Kevin Holsappel 4-1, 90+1. Jasper Gerritzen 4-2 (eigen doelpunt).

3e klasse D

Subtopper Overwetering was veel te sterk voor KCVO in de topper (4-0) en blies zodoende de promotiekansen weer wat leven in. Het gat met koploper AZC, mede door de 2-1 nederlaag afgelopen zondag bij de Zutphenaren, bleef met negen punten haast onoverbrugbaar. De Olster ploeg verkleinde het gat naar nummer twee Robur et Velocitas echter tot slechts drie punten, al heeft Overwetering wel twee wedstrijden meer gespeeld.

Desalniettemin was de prestatie zeer overtuigend. Met een 4-0 voorsprong was de overwinning voor rust al in de tas. Nick Oosterwijk was de grote man met twee doelpunten. ,,Niks weggegeven, en legio kansen gecreëerd‘’, aldus trainer Sander Poll. ,,Zorgen dat we het eerste kwartier niet meer in de problemen kwamen, en wedstrijd doodmaken. Dit resultaat vloeide ook voort uit zondag, waarin we onszelf de das omdeden. Vanavond revancheerden we ons.“

Overwetering - KCVO 4-0 (4-0). 14. Remon Elshof 1-0, 28. Bram de Haas 2-0, 30. Nick Oosterwijk 3-0, Oosterwijk 4-0.

4e klasse G

Broekland boekte een zeer belangrijke zege bij Sportlust Vroomshoop, waar Stijn Jansen na een half uur de winnende maakte. Daarmee lijkt middenmoter Broekland definitief weg bij de onderste regionen.

,,Het was een slechte wedstrijd, maar we verdienen wel te winnen. We stonden wel drie keer één op één met de keeper, dus we hadden de wedstrijd eerder in het slot moeten gooien. Om nog echt in de problemen te komen hebben we teveel punten”, vond trainer Alex Booij.

Sportlust Vroomshoop - Broekland 0-1 (0-1). 30. Stijn Jansen 0-1.