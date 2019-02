Levenswerk kunstenaar Janssen verwoest: meer dan 200 schilderijen gaan in vlammen op in Fortmond

Verdriet en ongeloof vechten om voorrang in het woonhuis van Carel en Anja Janssen aan de Fortmonderweg, niet ver van de IJssel in de buurtschap Fortmond. Zaterdagavond brak door onbekende oorzaak brand uit in de galerie van Carel, al ruim veertig jaar kunstschilder van beroep. Beiden zagen toe hoe het vuur om zich heen sloeg en het pand in de as legde. Meer dan tweehonderd schilderijen verdwenen in het vuur.