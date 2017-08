Lia de Wit nieuwe oogstkoningin van Stöppelhaene

Lia de Wit is woensdagavond gepresenteerd als oogstkoningin van Stöppelhaene tijdens de Sallandse Cabaretavond. Zij wordt tijdens het feest in Raalte geflankeerd door de hofdames Aimy Overmars en Dorien Gerdes.

Het was voor iedereen een grote verrassing toen de nieuwe oogstkoningin op het podium verscheen. Ook haar man, Marc de Wit, wist van niets. Zelf heeft ze geen idee wie haar als kandidaat heeft opgegeven.

Boerenleven

De kersverse oogstkoningin is in Laag-Zuthem opgegroeid op de boerderij van haar ouders, Anton en Dini Valk. Het boerenleven is haar met de paplepel ingegoten. ,,Om Stöppelhaene te kunnen vieren zijn we boeren nodig, niet alleen omdat het van oorsprong een dankfeest is, maar ook omdat er zonder graan geen bier is.''

Kerkdienst

De Wit, die inmiddels 27 jaar in Raalte woont, is zeker van plan om tijdens Stöppelhaene een boerenbiertje te proeven. Maar ze heeft ook oog voor de serieuze zaken des levens. ,,Als oogstkoningin verwacht ik tijdens Stöppelhaene veel gezelligheid, saamhorigheid en verbinding te zien, maar bovenal wil ik volop gaan genieten. Ik ben wel nieuwsgierig naar de plekken van het festival, waar je normaal gesproken niet zo vaak komt. De kerkdienst in de tent op zondagochtend blijft voor mij toch iets bijzonders, net als de afsluiting op ’t Stöppelveld. Ik heb er veel zin in.''

Stage

De Raalter hofdame Aimy Overmars loopt als studente pedagogiek stage op een school voor speciaal onderwijs en werkt in het weekend bij De Bagatelle in Mariënheem.