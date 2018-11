Lichtfeest brengt Bhutaanse gemeenschap en Raaltenaren bij elkaar

Arianne schrijft openhartig over liefde en loslaten van baby Aimée

3 november Altijd als Arianne Wennekes vertelt over de nacht waarin Maurice en zij hun dochtertje Aimée verloren, komen lach en traan op haar gezicht tezamen. Na een blij en tevreden leven van amper vier weken, stierf hun lieve meisje tussen hen in. Openhartig vertelt zij over liefde en loslaten in haar boek Zwarte roze wolk, dat gisteravond officieel werd gepresenteerd in haar woonplaats Wijhe.