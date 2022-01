Lierderbroek nog weidevogelvriendelijker na aankoop 28 hectare polder

Met de aankoop, die al in de zomer van vorig jaar in gang werd gezet en waar een bedrag van ruim 300.000 euro mee gemoeid is, komt het totaal van het landgoed op 78 hectare. De BV, met Arjan Kalter (schapen- en vleesveehouder), Bertwin Elshof (pluimvee- en melkveehouder) en Gerrit Nieuwenhuis (melkveehouder) in de directie, had sinds 2010 al 50 hectare grond in het bezit.