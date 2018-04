Lierderholthuis draagt ALS-patiënte warm hart toe

Van kaarten tot biljarten, van massage tot spinning, van kickboksen tot een escaperoom. Lierderholthuis spant zich op zaterdag 28 april in voor een vrouw die het dorp dierbaar is: ALS-patiënte Tineke Jansen.

Tineke Jansen heeft een speciaal plekje in het hart van Lierderholthuis. Hoewel ze net buiten het dorp woont - in Wijhe - staat ze volgens Zwier Brinkhuis altijd voor jong en oud in Lierderholthuis klaar. ,,Als iemand ergens mee zit, is ze er altijd. Toont ze een luisterend oor. Ze is een heel sociaal mens, dat gemakkelijk contact maakt.''

Diagnose

Zwier Brinkhuis is één van de organisatoren van de actiedag op zaterdag 28 april voor Tineke Jansen, die ook in het bestuur van Plaatselijk Belang Lierderholthuis zit. De diagnose van de spierziekte ALS die vorig jaar bij haar is gesteld, hakte er flink in. In de eerste plaats bij haarzelf, maar de klap raakte ook Lierderholthuis diep. ,,We moeten haar een hart onder de riem steken'', legt Brinkhuis uit. 'Team Tineke Jansen uit Wijhe', voor wie eerder geld is ingezameld, blijft zelf het liefst buiten de publiciteit.

Het programma dat de organisatoren hebben uitgebroed, kenmerkt zich door een grote diversiteit aan activiteiten. Zo is er voor ouderen bijvoorbeeld kaarten, kan de jeugd ponyrijden. Het aanbod omvat verder onder meer spinning, massage, volleybal, biljarten, tennissen, wandelen en een escaperoom. Het meeprikken van een vorkje 's middags bij de lunch en 's avonds bij het stamppotbuffet behoort eveneens tot de mogelijkheden.

