Lokaal Alternatief overhandigt wethouder handtekeningen voor zebrapaden in Heino

video Acrobatische toeren in Raalte bij plaatsen zender in hoog­span­nings­mast

10:03 Het is een fascinerend gezicht, mannen die behendig klimmen en klauteren tot 35 meter hoogte, in de hoogspanningsmast aan de Westdorplaan in Raalte. Ze hebben een missie: een nieuwe zendinstallatie voor T-Mobile plaatsen in de top van de mast.