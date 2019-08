Lopen, praten en zingen in Haarle

Andere genomineerden uit Salland zijn het Oogstgaveproject van de Stöppelhaene Raalte, Boerderijvieringen Lemelerveld en de Duofiets in Vilsteren. Winnaars van de Ariënsprijs worden in oktober bekend gemaakt. De Ariënsprijs betreft een diaconale prijs en is in 2003 in het Aartsbisdom Utrecht in het leven geroepen. De prijs draagt de naam van Alphons Ariëns. Een priester van het aartsbisdom die in de vorige eeuw grote betrokkenheid toonde bij de in arme arbeidersgezinnen. Projecten die voor de prijs in aanmerking komen moeten van diaconale aard zijn. Voor de winnaars is een geldbedrag en een kunstwerk. Drie jaar geleden won de ‘Sinterklaasactie Malburgen Arnhem’ de prijs. Vrijwilligers van dit project kochten Sinterklaas cadeautjes voor kinderen uit de armste gezinnen in de Arnhemse wijk Malburgen.