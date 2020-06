Ludiek geschenk én huiswerk voor gemeente na belangrijk gesprek over woningnood Haarle

fotoreportage Leger brengt muzikale zomergroet aan Nederlan­ders

19:30 De Nederlandse militaire muziekkorpsen brengen binnenkort een muzikale vakantiegroet aan het Nederlandse volk. De opnamen vonden plaats op in ons land bekende plekken zoals paleis ’t Loo in Apeldoorn, het Kröller-Müller Museum in Otterlo, bij de molen in Vilsteren en in het pittoreske waterdorp Belt-Schutsloot.