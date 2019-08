Luttenberg houdt ‘zwientie tikken’ gewoon op het programma van het dorpsfeest

Het verzoek aan de gemeente Raalte komt overeen met de vraag die de organisaties begin deze maand - vergeefs - neerlegden bij de gemeente Steenwijkerland. Toen riep het zwientie tikken tijdens het Dicky Woodstock Festival in Steenwijkerwold de nodige reacties op. Het programmaonderdeel dat meer dan duizend kijkers trok, leidde zelfs tot Kamervragen van de Partij voor de Dieren. De partij van Marianne Thieme wil van minister Carola Schouten weten of zij ‘het treiteren van varkens ter vermaak’ verantwoord vindt.

Blije indruk

De organisatie van het Luttenbergsfeest, waar het zwientie tikken al sinds jaar en dag op het programma staat, peinst er niet over het onderdeel te schrappen. Voorzitter Ruud Alferink noemt het een ‘traditie’ en vindt dat de ‘zwienties’ een behoorlijk blije indruk maken in de modderpoel. ,,Het is een succesvol onderdeel, met al jaren ongeveer een stabiel aantal deelnemers en veel publiek.”

Het aantal deelnemers aan het open Nederlands kampioenschap zwientie tikken in Luttenberg schommelt al jaren rond de zeventig. Of dat ook dit jaar gehaald wordt, blijft tot en met zondag onduidelijk. Deelnemers hoeven zich namelijk pas op de dag zelf in te schrijven. De afgelopen jaren had Luttenberg niet veel te maken met protesten uit de dierenwelzijnshoek, maar dat is wel eens anders geweest, zegt Alferink. ,,Daar moet je gewoon nuchter mee omgaan. Zij vinden dat en wij dit. Ieder zijn mening.”