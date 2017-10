Luttenberg schiet op met een bult te vier'n

Jenneke van Doesburg mag dan geboren en getogen zijn in de Achterhoek, ze heeft de Luttenbergers door en door leren kennen. Want ze staat graag met haar neus vooraan als er iets te beleven is. ,,Ik praat feesten en concoursen aan elkaar.'' Bijvoorbeeld is ze presentator bij het gatgraven op het Luttenbergs feest, waarbij de deelnemers zich in een oogwenk aan het zicht van omstanders onttrekken en met hun voeten in het grondwater staan. Kenner van de cultuur.

Hoe zou je de Luttenbergers willen typeren?

Van Doesburg: ,,Lomp en onbenullig? Zo kijken anderen wel tegen ons aan. Dat imago wordt hier gekoesterd. Als een geuzennaam. 'As oe kalf niet wil zoep'n, mu'j 'm in Lutt'nbarg bie de voetbal doen', luidt een bekend spreekwoord. Luttenbergers zijn ook wel een beetje eigenwijs. We onderscheiden ons van de buurtdorpen. Of verbeelden ons dat. Van elke scheet maken we een feest, maar carnaval wordt in Luttenberg niet gevierd, ook al is het door en door een katholiek dorp. In plaats daarvan wordt hier een hardrockfestival gehouden. Wie carnaval wil vieren, moet ergens anders naar toe.''

,,Luttenberg is ook een dorp van zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid. Niet zeuren maar aanpakken. Als de gemeente hier geen zwembad of sporthal wil bouwen, doen we dat zelf. Ik ben ervan overtuigd dat alle Luttenbergers er alles aan doen om een succes te maken van het komende jubileumjaar. We zullen de trots en saamhorigheid nog verder versterken.''

Hoe weten jullie dat Luttenberg in 2018 precies 700 jaar bestaat?

,,Dat weten we niet zeker. Voor die tijd was hier ook al bewoning. Maar op 27 oktober 1318 werd het dorp voor het eerst genoemd in een officiële akte. Toen nog omschreven als: Luttenbergh. De akte was gewijd aan het innen van belasting door de bisschop van Utrecht. Luttenberg was geen slaperig dorpje. Een oud karrenspoor herinnert aan de handelsroutes van de Hanze. Dat was de A1 van de middeleeuwen. Dat wordt allemaal beschreven in een boek over de geschiedenis van Luttenberg dat we willen laten uitgeven.''

Krijgen jullie alles gefinancierd?