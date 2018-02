videoGeen detail blijft onopgemerkt bij de voorbereiding van hun Revue. Alles moet perfect zijn, want 'er is 'n bult te vier'n'. Het dorp bestaat 700 jaar. En dus hebben de circa 130 betrokkenen zaterdag alles uitgetest. Maar dan ook alles.

Grootgrutter Richard Alfring kan de steek van Napoleon op zijn hoofd zetten zonder het gevaar te lopen dat hij professionele hulp moet zoeken. Mirjam Lammers, die in zijn supermarkt de brood- en versafdeling beheert, zweeft als Moeder Maria de planken op. Ook wie naam en faam geniet in Luttenberg, treedt normaal gesproken niet graag op de voorgrond. Maar men maakt graag een uitzondering voor de Revue, die eind maart vier keer wordt opgevoerd.

Voorpret

Irene van der Vegte en Jet Jansen Holleboom, die het script hebben samengesteld, verkneukelen zich nu al van de voorpret. Wanneer Luttenbergers eenmaal iets op touw zetten, maken ze er samen iets moois van. ,,Als we het voor de kop hebben, hebben we het niet voor de kont. We zorgen ervoor dat het goed voor elkaar komt.''

Volledig scherm Richard Alfring, eigenaar van de supermarkt in Luttenberg, kan in de huid kruipen van Napoleon zonder het gevaar te lopen dat hij professionele hulp moet zoeken. Hij behoort tot de hoofdrolspelers van de revue. © Gerard Vrakking

De rode draad in de voorstelling wordt gesponnen door alle wereldkampioenen gatgraven die Luttenberg rijk is. Onder hen Jos Reimink, alias Jos van Mans. Deze houder van het wereldrecord bereikte in 1983 op het traditionele dorpsfeest na een halfuur spitten een diepte van 3,16 meter. Wanneer hij wat langer zijn gang had mogen gaan, was hij ongetwijfeld in Australië opgedoken. De gatgravers halen voor elk van de vijftien scènes een object tevoorschijn dat een rol heeft gespeeld in de historie van Luttenberg. Onder meer een kruis en een soldatenhelm, maar ook een bh, want niet alle festivals in dit dorp zijn zonder kleerscheuren verlopen.

Feesttent

Van der Vegte en Jansen Holleboom verwachten dat de meeste van de 2.200 Luttenbergers zich zullen verdringen voor de verwarmde feesttent op de Kerkweide, want alle geledingen zijn onder de ruim tachtig artiesten vertegenwoordigd. Van een schoolbandje tot het ouderenkoor, van een buurtvereniging tot een kameradengroep. Daarbij maken zich ook nog tenminste vijftig andere dorpelingen druk. Van Inge Lugtenberg, die de mimiek van de acteurs regisseert, tot Diny Neppelenbroek, de drijvende kracht achter het vervaardigen van de toneelkleding. Wies Jansen Holleboom, die vorig jaar Salland's Got Talent won, leidt muziek en choreografie in goede banen. ,,Vooral doorgaan.''

Volledig scherm Jet Jansen Holleboom (links) en Ineke van der Vegte zijn verantwoordelijk voor het script. © Gerard Vrakking

Beide scriptgirls hopen dat het niet louter een Luttenbergs feestje wordt van 'ons kent ons'. Want ook andere Sallanders zullen volgens hen de humoristische sketches op waarde schatten. In den beginne kunnen de bezoekers zich wanen bij de première van het Filmfestival van Cannes. Zo wordt er een rode loper uitgerold voor de feesttent, die plaats zal bieden aan 500 toeschouwers. Snorrende camera's, brandende fakkels en schijnwerpers die gericht worden op de vermaarde Lourdesgrot, moeten het sfeertje compleet maken.

Deejay

De Revue begint op 22, 23 en 24 maart om 20.00 en op 25 maart om 14.00 uur. Wie verwacht dat hij na de voorstelling direct naar huis mag, vergist zich. Want een deejay draait muziek voor alle generaties. Niemand hoeft intussen te vrezen voor ondergang van have of verlies van goed, want tijdens de voorstellingen zal een plaatselijke Bromsnor door de straten surveilleren.