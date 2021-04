Luttenbergse raakt gewend aan ongelukken op kruising: ‘Elke keer bang dat het helemaal mis is’

Kom van die bank af en gooi de mobiel opzij; Raalter jeugd kan weer lekker actief zijn door De Waarmake­rij

20 april Jeugd die wegkwijnt op de bank, geen leeftijdsgenoten ontmoet en niet uit kan gaan vanwege corona. Het doet Vanessa Holtkuile van De Waarmakerij in Raalte zeer. Samen met Ronald Tops, en Judith Elissen hoopt ze met tientallen activiteiten jongeren op de been te krijgen. Suppen op het kanaal in Heeten, wandelen met de boswachter of lekker jammen in de muziekschool met je vrienden, het kan binnenkort allemaal.