‘Maak hangplek in Raalte meer hufterproof’

De jongerenontmoetingsplek (JOP) in park Drostenkamp in Raalte moet meer ‘hufterproof’, stelt GemeenteBelangen. ‘Is het wel verstandig de bestaande JOP te herstellen, gezien de meerdere vernielingen de afgelopen jaren en nu deze brand?’, vraagt GB-raadslid Mark Kampman het college. Hij geeft B en W als suggestie mee bijvoorbeeld voor een jongerencontainer te kiezen.

,,Het gaat mij erom dat we samen bekijken wat de beste optie is voor de jongerenontmoetingsplek. In mijn schriftelijke vragen heb ik een jongerencontainer slechts als voorbeeld genoemd”, verduidelijkt Kampman. Een bijgesloten link verwijst naar de site van HACON Containers. Navraag wijst uit dat een ‘kale’ jongerencontainer bij dit bedrijf bijna zesduizend euro kost. ,,Maar ik heb ook een offerte gekregen met een heel ander bedrag”, zegt het GB-raadslid.

De vraag hoeveel geld zijn fractie bereid is te investeren in de aanschaf van een andere JOP, is volgens Kampman lastig te beantwoorden. ,,Ik weet niet wat de gemeente de afgelopen jaren aan herstelkosten kwijt is geweest, na alle vernielingen aan de JOP. Er ligt geregeld een plaat uit. Herstel zal elke keer wel een paar honderd euro kosten.”

Voordeel van een jongerencontainer is dat deze eenvoudig te verplaatsen is, ‘mocht dat aan de orde zijn’. De huidige JOP, die al enige jaren op een steenworp van het Carmel College Salland staat, is letterlijk plaatsgebonden. Op drukke momenten komen hier normaal gesproken minimaal twintig jongeren samen.

Prullenbak

Afgelopen vrijdag meldde de Stentor dat de JOP op maandag 7 oktober flinke schade opliep bij een brand die ontstond in de prullenbak. De gemeente plaatste daarna hekwerken rond de overdekte hangplek en sindsdien kan de Raalter jeugd de JOP niet gebruiken. De politie heeft met betrekking tot de brand geen bewijzen voor opzet gevonden en zag daarom af van een nader onderzoek.

Streven is, zo verklaarde een gemeentewoordvoerder vorige week, de JOP zo snel mogelijk te herstellen. Bijna een week later kan de gemeente nog niet zeggen wanneer de hersteloperatie begint en wanneer jongeren er weer gebruik van kunnen maken.

Het Raalter college wil eerst de schriftelijke vragen van GemeenteBelangen beantwoorden voordat het in de media op deze vragen wil reageren.