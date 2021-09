Maanden na tik op de vingers van gemeente Olst-Wijhe ligt er nog geen vergunningsbesluit in Olasfa-dossier

Het is na 4,5 maand nog niet zeker of de gemeente Olst-Wijhe aanbevelingen van een onafhankelijke bezwarencommissie overneemt in het Olasfa-dossier. De gemeente werd op de vingers getikt nadat onder meer duidelijk werd dat een ringdijk eigenlijk niet aangelegd had mogen worden. Olst-Wijhe neemt de tijd om samen met de provincie Overijssel al het papierwerk tot in de puntjes in orde te maken.