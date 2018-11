Man rijdt zonder rijbewijs op N35 in auto van vrouw met 4.000 euro aan boetes

Syriëgan­ger Victor D. uit Heeten in hoger beroep

15:32 Syriëganger Victor D. uit Heeten heeft hoger beroep aangetekend tegen de zes jaar gevangenisstraf die hem is opgelegd. Dat bevestigt Rechtbank Rotterdam maandag. D. vertrok in maart 2013 naar Syrië, naar eigen zeggen om rebellen te helpen in de strijd tegen president Assad.