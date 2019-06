Marathonlopers uit Kenia kijken ogen uit in Salland: Met zóveel koeien ben je rijk?!

Nobert Mutai en Titus Kwemoi, afgelopen zaterdag nog goed voor de elfde en veertiende tijd op de 21,1 kilometer, hebben in hun thuisland elk twee koeien. ,,Alleen om de familie te voeden", vertelt Mutai, die het melkveebedrijf van de familie Harmelink in Diepenveen bezoekt. Hun hoofdinkomen halen ze uit het start- en prijzengeld van loopwedstrijden. ,,Er is zoveel te leren hier: de melkrobot, de schoonmaakmachine. In Kenia doen we alles helemaal met de hand. We willen wel meer koeien houden, maar daar hebben we het geld niet voor."

Mentaliteit

Volgens David Githaka, begeleider van William Wanjiku, de winnaar van de halve marathon, is het echter vooral een kwestie van mentaliteit.

,,In Kenia zijn koeien goed voor de gemeenschap of de familie, maar ze leveren zo weinig melk. Hier in Nederland zijn ze veel serieuzer met het vak bezig. Dat moeten wij ook doen. En dat kan ook, als we onze mentaliteit maar veranderen." Investeren, dat is volgens Githaka, die zelf vijf koeien bezit, het belangrijkste.

,,De koeien hier worden op hun best gefokt. Ze leveren daardoor de meeste en de beste kwaliteit aan melk en vlees. In Kenia lopen we zover achter. We moeten investeren, in mechanisatie en kennis, maar ook in de voeding voor de koeien. In Nederland hebben boeren tien of twintig hectare aan gras. Dat kennen wij niet. Dat heeft met het klimaat te maken, maar ook met willen investeren. Ook moeten we aan de slag met de gezondheidszorg, ziektepreventie. Daar lopen we in Kenia voor weg."

Doorgeschoten

Henk Harmelink, samen met zoon Martijn eigenaar van het melkveebedrijf aan de Schapenzandweg, drukt de Kenianen op het hart niet alles klakkeloos te kopiëren. ,,In Kenia ben je met twee koeien al behoorlijk rijk, hier ben je dat met 120 stuks nog niet. We zijn daarin doorgeschoten. We zijn in een systeem terechtgekomen van schaalvergroting en kostprijsverlaging. Ik zou best twintig koeien minder willen, als de melkprijs maar hoger is. Bovendien wordt hier alles in de fabriek verwerkt, waardoor we de grip op ons product kwijt zijn. In Kenia brengen ze nog lokaal producten aan de man. Dat is precies waar wij uiteindelijk weer naar teruggaan: lokale economie."

,,Wat ik ze vooral mee wil geven", besluit Harmelink. ,,is dat het eigenlijk al bij de bevruchting begint. Hoe je de kalveren moet fokken. Dat is belangrijk voor je beesten." Die les lijkt halverwege de middag al overgekomen te zijn. Githaka: ,,Ze hebben het beste fokprogramma hier. Als we alle geleerde lessen in Kenia toepassen, dan krijgen wij ook de beste koeien."