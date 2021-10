Marinier Rico (18) werd per ongeluk gedood door collega in Cambodja: ‘Als ik erover vertel, komen de tranen vanzelf’

Veel meer woningen in Noordmans­hoek in Wijhe? ‘Eerst mocht het geen wijk worden, nu ineens wel’

28 september Stichting Noordmanshoek werkt al ruim vijf jaar aan de plannen voor een plek aan de rand van Wijhe waar duurzaam voedsel verbouwen, energie opwekken en groen wonen centraal staan. Omdat de behoefte aan nieuwe huizen ook in Olst-Wijhe groot is, heeft de gemeente aan de stichting gevraagd of er in plaats van 30, misschien 75 tot 125 woningen in de plannen kunnen worden opgenomen. ,,Het mocht geen wijk worden en nu ineens wel’’, zegt stichtingsvoorzitter Anton Kleine Schaars.