Massale vissterfte in Wijhe komt door virus, ook Lange Kolk in Den Nul besmet

Wijhe staat voor een raadsel: honderden karpers sterven, maar de overige vissen leven gewoon door

14 juli Hengelsportvereniging Wijhe staat voor een groot raadsel. In korte tijd zijn er zeker 260 karpers doodgegaan in het water vlak bij het gemeentehuis. Maar alleen karpers bezwijken, de snoeken en andere vissoorten leven gewoon nog. Wat is er aan de hand? Is het vergif, zuurstoftekort, een parasiet of misschien een virus? ,,We hebben een vermoeden, maar de exacte oorzaak is nog niet bekend.’’