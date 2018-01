'Medikamente Die Grenze' is gewoon van Twentse komaf

In het ruime pand naast de vernieuwbouwde Aldi in Raalte is een grote drogisterij opgedoken: Medikamente die Grenze. Op het eerste oog lijkt het een Duitse onderneming, misschien zelfs gelieerd aan buurman Aldi. Maar dat is niet zo.

Drogisterijketen Medikamente Die Grenze is van de Oldenzaalse ondernemer Bert Hesselink. Het filiaal van Die Grenze in Raalte is zijn 24e vestiging. ,,Ik ben begonnen met een groentewinkeltje in Denekamp’’, zegt de Twentse ondernemer, een vijftiger die via verschillende handeltjes in de drogisterij-handel is beland. ,,De basis is drogisterij, met medicijnen en voedingssupplementen. Verder verkoop ik ander spul, shampootjes, voeding. Parfum doen we veel. En de naam? We zijn begonnen in Denekamp, aan de grens. Vandaar. En nee, we hebben helemaal niets met de Aldi te maken.’’

Handel

Wie de winkel van Medikamente Die Grenze in Raalte binnenloopt, treft er van alles en nog wat. De ruime, lichte winkel met grote ramen en overzichtelijke paden ligt vol met veel verschillende artikelen. Natuurlijk de receptvrije geneesmiddelen, verzorgingsproducten en parfum, maar ook, koffie, chips, frisdrank, chocomel, wasmiddelen, en wat al niet meer. Handel, noemt Hesselink het. ,,Voeding, snoep en rare dingen. Mensen vinden het leuk om verrast te worden. Schoensmeer heel goedkoop, zakjes Conimex voor een dubbeltje. Er is in Nederland geen consument meer die shampoo koopt voor de volle mep. Wat ik verkoop, maakt mij niet uit. Dan eens dit, dan weer dat.’’

Wat Hesselink neerzet in inmiddels 24 filialen zou je met gemak 'een concept' kunnen noemen. Voor Hesselink is het gewoon handel. Zijn winkels zijn eenvoudig ingericht. Recht toe, recht aan, overzichtelijk. ,,Het is geen Bijenkorf, zeg ik altijd, maar dat hoeft ook niet. We proberen van alles te zijn. Ergens tussen Action, Kruidvat, DA en Douglas in.’’

Locatie

Medikamente Die Grenze groeit als een olievlek. Na 23 zaken, in Twente en de Achterhoek, is de ‘formule’ nu in Raalte terechtgekomen met zaak nummer 24. ,,Vanwege de locatie. Er kwam een pand vrij naast de Aldi, dat leek me een mooie plek. En ja, het loopt wel goed.’’ Om zo verder richting het westen van Nederland te groeien? ,,Nou, dat weet ik niet’’, zegt Hesselink, die geen toekomstverwachtingen uitspreekt. ,,Daar ben ik niet zo mee bezig. Ik kijk gewoon hoe het gaat. In februari openen we in Emmen. De eerste zaak in Drenthe. Dat wordt nummer 25.’’