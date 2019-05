Medisch avontuur in Georgië geslaagd: Zaïra (12) verlost van chronische blaasontsteking

Verpak­kings­vrij winkelen begint bij Goede Buren in Olst

10 mei In de strijd tegen plastic begint Olst in Transitie op zaterdag 18 mei met een nieuw initiatief: verpakkingsvrij winkelen. Wie zelf een emmertje, bakje of zakje meeneemt, kan vanaf dan droge waren als rijst, pasta, havermout, rozijnen, zonnebloempitten, pompoenpitten, amandelen, rode linzen en suiker kopen bij Goede Buren.