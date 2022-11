Meepraten tijdens Salland Café over beleefbaar maken van IJssel en Overijssels Kanaal

Salland Café is een netwerkbijeenkomst die samenwerking en kennisdeling in Salland stimuleert. Bewoners, ondernemers, organisaties en overheden praten tijdens het café samen over een actueel thema. Vrijdag gaat het over het beleefbaar maken van de IJssel en het Overijssels Kanaal, dat onder andere Deventer verbindt met Raalte.

De bijeenkomst, die duurt van 12.00 tot 16.00 uur, start met een rondleiding langs het Overijssels kanaal. Hierbij geeft Waterschap Drents Overijsselse Delta uitleg over de wateropgaven, de recreatie en vismogelijkheden. Daarna staan drie pitches op het programma: kansen voor het beleefbaar maken van het Overijssel Kanaal; recreatiemogelijkheden op en langs het water in z’n algemeenheid en kansen voor Overijssel Kanaal en de IJssel in het bijzonder; op zoek naar het verhaal van de IJssel en IJsselvallei: van Westervoort tot Kampen.

Na deze pitches kunnen deelnemers verder praten over één van deze drie onderwerpen tijdens een workshop. Doel is om samen verder te komen van ideeën tot daadwerkelijke plannen. Aanmelden voor het Salland Café is mogelijk via dekrachtvansalland.nl.