Meer gratis groente voor mensen met kleine beurs in crisistijd: moestuin landgoed Heino breidt uit

Proef met wegversmal­lin­gen in buitenge­bied Raalte niet voorbij, al zijn de paaltjes nu nergens te bekennen

Twee maanden nadat de gemeente Raalte op vier plekken wegversmallingen in het buitengebied heeft aangebracht, zijn ze op twee plekken alweer weggehaald. Zijn de maatregelen, die moesten uitwijzen of het een geschikte manier is om het verkeer af te remmen, vroegtijdig afgeschoten? ,,Het is te vroeg om conclusies te trekken, maar de eerste reacties zijn positief.’’

6:00