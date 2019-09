Meer speelruimte voor Sallandse Mixed Hockey Club in Raalte

Dankzij het extra halve veld kan de club wedstrijden en trainingen beter indelen. Volgens secretaris Christiaan Hintzen telt de club circa 200 leden. ,,Op zaterdag als er veel jeugdteams spelen, kampten we in de oude situatie met een capaciteitstekort. De jongste jeugd kan nu op het nieuwe halve veld spelen en trainen. Onze ‘trimmers’ kunnen hier ook trainen.”

De officiële opening van de nieuwe velden is op zondag 22 september. Wethouder Dennis Meelink verricht deze om 14.00 uur. Een uur later begint het hockeyduel tussen Salland heren 1 tegen Twello heren 1. In de rust is er een demonstratie ‘fithockey’ waarbij soepeler spelregels gelden en met een lichtere bal wordt gespeeld.