Meer typen woningen te bouwen in wijk 't Broeck in Broekland

Toekomstige bewoners kunnen voor hun nieuwe woonstulp in de woonwijk ‘t Broeck in Broekland kiezen uit meer typen woningen. Tot dusver waren in de plannen veel twee-onder-een-kap-woningen opgenomen. Daar waar die huizen zouden komen, kunnen voortaan ook andere soorten woningen verrijzen.

Plaatselijk Belang Broekland is verguld met de grotere variatie van woningen in de woonwijk ‘t Broeck. ,,We zijn hier blij mee’’, geeft voorzitter Tamara Hoogeslag-Toering van Plaatselijk Belang Broekland aan. ,,Inwoners en oud-inwoners van het dorp gaven aan een flexibeler plan te willen.’’

Betonmolen

‘t Broeck biedt ruimte aan 53 woningen. Daarvan is intussen de helft gebouwd. Fase 1 en fase 2 zijn op enkele kavels na vol. Voordat de betonmolen in het volgende gedeelte van de wijk zou gaan draaien, inventariseerde Plaatselijk Belang Broekland de woonwensen onder de dorpsbewoners en zij die willen terugkeren naar Broekland.

De belangenorganisatie belegde met de gemeente een informatiebijeenkomst. Tussen de veertig en vijftig bezoekers kwamen er op af. ,,In het plan waren veel twee-onder-een-kapwoningen opgenomen.’’

Rijtjeswoningen

Broeklanders en oud-dorpelingen gaven aan meer rijtjeswoningen in ‘t Broeck te willen. ,,Veelal starters (nieuwelingen op de woningmarkt, mv) toonden daarvoor hun interesse. De prijs zal daarbij ongetwijfeld meespelen.’’

Bovendien maakt de veranderde vraag uit de markt een andere verkaveling nodig. Nu de economie is opgeleefd, is er meer vraag naar grotere bouwkavels en ruimere woningen. ,,Met de aanpassingen in het plan kunnen we voor de mensen meer maatwerk leveren’’, zegt wethouder Wout Wagenmans.

Vrijstaand

Zo is op een gedeelte waar twee-onder-een-kapwoningen zouden komen, de mogelijkheid geschapen om uit alle type huizen te kiezen. Op een ander stuk, waarop ook twee-onder-een-kappers waren gepland, kunnen dat soort woningen of vrijstaande huizen worden gebouwd. Op weer een ander stuk zijn alle typen woningen mogelijk, waar eerder rijtjeswoningen waren gedacht.

De bouw van zoveel woningen vervult voorzitter Hoogeslag-Toering ook met trots. ,,Er wonen ongeveer 1.200 mensen in Broekland. Dan is het toch hartstikke mooi dat het dorp er 53 woningen bij krijgt. Op andere plaatsen in Overijssel gaat het niet zo gemakkelijk.’’

Leefbaarheid