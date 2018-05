Mega-wespennest in Rijssen: 'Misschien wel iets voor Guiness Book of Records'

Ruud Schoemaker (29) uit Rijssen schrok enorm toen hij vrijdag de plafondplaten van de logeerkamer verwijderde. Hij wist natuurlijk wel dat zich daar ergens een wespennest moest bevinden, maar had nooit kunnen bevroeden dat dit nest zo enorm groot was. „Meer dan een meter in doorsnede”, gebaart Schoemaker nog steeds onder de indruk.

Na zijn spectaculaire ontdekking ging de Rijssenaar direct op internet op zoek naar soortgelijke vondsten. „Via Google kwam ik terecht bij een melding uit 2015 over een wespennest in Vogelenzang. Dat zou het tot dan toe grootste gevonden nest zijn, maar het was ‘slechts’ 80 centimeter in diameter. Wat wij thuis aan de Schapendijk hebben aangetroffen is nog een stukje groter, misschien is het wel iets voor het Guiness Book of Records...”

Schoemaker en zijn vriendin Lotte Oonk (29) vertellen dat ze vorig jaar steeds vaker last kregen van wespen op de logeerkamer en in de badkamer. Al snel kwam het idee dat er ergens een wespennest op de bovenverdieping moest zijn. Ruud ging het dak op en ontdekte een nest onder de dakpannen. Hij probeerde de wespen te verdrijven door een spuitbus met anti-insectenspul leeg te spuiten bij de ingang van het nest.

Professionele hulp

Maar dat had niet het gewenste resultaat. De wespen bleven af en aan vliegen. „Toen heb ik een professionele dierenplaagbestrijder uit Hoge Hexel ingeschakeld, die in beschermende kleding het dak opging en op dezelfde plek een grote bus met poeder leeg spoot. Hij was niet echt onder de indruk van de omvang van het nest, maar kon dat van bovenaf natuurlijk niet goed inschatten. Na twee rustige dagen werden de wespen weer actief. We hebben de bestrijder laten terugkomen en die heeft zijn behandeling kosteloos herhaald. En deze keer had dat wel resultaat”, zegt Schoemaker.

Hij vervolgt: „We willen van deze logeerkamer een kamer voor onze baby maken, want Lotte is in verwachting van ons eerste kindje. Daarom zijn de plafondplaten weggehaald. Ik trof nog wel veel dode wespen aan. Ik heb een foto van het nest gemaakt en die naar de bestrijder gestuurd. Ik ben namelijk benieuwd wat hij nu van de omvang vindt...”