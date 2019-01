Mensen bloeien op dankzij Zelfregiecentrum Raalte

Nog maar zes maanden geleden opende het Zelfregiecentrum aan de Kerkstraat in Raalte zijn deuren. Sindsdien wordt de ontmoetingsplek voor kwetsbaren uit de samenleving druk bezocht. ,,Heel mooi dat de mensen ons zo goed weten te vinden. De bekendheid gaat over het algemeen van mond tot mond. Bezoekers nemen vaak ook lotgenoten mee”, vertelt coördinator Bosscher. ,,Dan drinken ze samen een kop koffie voordat ze Raalte ingaan, of om een activiteit te doen. We zijn enorm blij dat we in korte tijd zichtbaar zijn geworden. En naast de twee dagen die we open zijn is zelfs al een derde dag gewenst.”