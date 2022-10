Mensen van adel kwamen tweehonderd jaar geleden al naar de Bagatelle in Mariënheem: ‘Wij lopen op historische grond’

Arva Specerijen uit Wijhe ontkomt aan boete na stofexplo­sie dankzij opmerkelij­ke fout Arbeidsin­spec­tie

Na onoplettendheid van een inspecteur bij de Nederlandse Arbeidsinspectie is het onderzoek naar de stofexplosie bij Arva Specerijen gesloten. De inspectie heeft dit jaar ontdekt dat enkele weken na het ongeluk in 2019 de bedrijfsstructuur van Arva zodanig is gewijzigd, dat het opleggen van een boete helemaal niet meer mogelijk is. ,,De inspecteur heeft daar destijds nooit naar gekeken.’’

19 oktober