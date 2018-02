Met 140 km/u over de N348 tussen Raalte en Ommen; rijbewijs kwijt

Onderzoek naar grens­over­schrij­dend gedrag leerling op Carmel College

9 februari Vermoedelijk één leerling van het praktijkonderwijs op het Carmel College Salland heeft grensoverschrijdend gedrag vertoond. De scholengemeenschap in Raalte stelt een onderzoek in naar het incident. Zolang het onderzoek loopt, is een leerling de toegang tot de school ontzegd.