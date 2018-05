Met Bevrijdingsvuur en veel koffie van Wageningen naar Luttenberg

Ben je in de afgelopen weken met de kippen op stok gegaan?

Noordegraaf: ,,Ik had graag spannende verhalen verteld, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik me helemaal niet heb voorbereid. Dat zat er gewoon niet in met een druk gezin met drie kinderen. Ik heb wel vaker een nachtje doorgehaald. De ervaring heeft me geleerd dat ik op een gegeven ogenblik instort. Ik hoop maar dat dat niet gebeurt voordat we in Luttenberg zijn aangekomen.''

Hebben jullie onderling een strategisch plan opgesteld?

,,We spreken elkaar geregeld in zo'n klein dorp, maar meestal gaat het niet verder dan de vraag: 'Ben je er klaar voor?' We nemen in elk geval heel veel koffie mee. Verder is het prettig dat we twee estafetteteams hebben. Als het ene team loopt, kan het andere in een busje uitrusten en een dutje doen. We zullen onderweg veel ouwehoeren om elkaar bij de les te houden.''

Zie je op tegen de lichamelijke inspanning?

,,Nee hoor, want ik hou van sport. Ik ga er graag op uit met mijn racefiets, vooral in de bergen. Ik kom ik ook geregeld aan de start voor triatlons, want hardlopen en zwemmen doe ik ook graag.''

Heeft het lopen met het Bevrijdingsvuur voor jou speciale betekenis?

,,Elk jaar bedenk ik mij op 4 mei hoe goed wij het hier hebben en dat dat lang niet voor iedereen op deze wereld geldt. We staan daar op Dodenherdenking ook met onze kinderen bij stil. Het mooie van de komende tocht is dat we op historische plekken komen in Wageningen en langs het Nationaal Ereveld Loenen lopen. Ik kijk ernaar uit.''