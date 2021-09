Met de kinderen op de tribune afscheid nemen met goud; gaat Frank Hosmar voor de herkansing in Parijs?

Risiconi­veau in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland gedaald van 'ernstig' naar 'zorgelijk’

1 september De coronasituatie in de veiligheidsregio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland is afgelopen week verbeterd. Daarom staan deze regio's sinds vandaag niet meer op risiconiveau ‘ernstig’, maar ‘zorgelijk’. Dat is het één na laagste niveau van het Coronadashboard van de Rijksoverheid. Flevoland blijft op het hoogste risiconiveau staan, ‘zeer ernstig’.