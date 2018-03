Met de Porsche naar de stembus, in Raalte kan het

Het was voor Raalter coalitie tamelijk eenvoudig scoren

6:00 Gesteund door hun grote achterban konden GemeenteBelangen (GB) en het CDA bijna vier jaar geleden weer op de Raalter troon neerploffen. Nu hun tweemaster nagenoeg in de haven aanmeert, blijft voor criticasters niet zo heel veel over om de kapiteins voor de voeten te werpen. Eerlijk is eerlijk: van wat ze in het collegeprogramma hebben beloofd, is veel uitgevoerd.