Met deze Sallandse poppen kunnen EHBO-trainingen gewoon doorgaan

Agressieve buizerds in Salland: ‘Je hebt je maar even aan te passen’

8 mei Argeloze joggers die opeens de klauwen van een buizerd in hun nek voelen: agressieve roofvogels leidden de afgelopen jaren tot meldingen van Saasveld tot aan Hellendoorn. In Holten en Heino moeten waarschuwingsborden de mensen attenderen op de gevaren. Expert Hanneke Sevink heeft tips, maar zegt vooral: ,,Dit is volstrekt natuurlijk gedrag. De wereld is niet alleen van de mens.”