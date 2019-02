Met deze zes tips voorkom je schade tijdens carnaval

1. Inbrekerstijd

De carnavalsperiode is niet alleen feest voor de carnavalsvierders, maar ook voor boeven is het een feestje. Tijdens carnaval wordt er twee keer zo vaak ingebroken. Laat dus wat lichten aan en wek de indruk dat je thuis bent.

2. Autoschade

De traditionele carnavalsoptocht trekt natuurlijk veel bekijks, maar kan ook een fikse kater opleveren als je in de straat woont waar de stoet aan praalwagens voorbij trekt. Het wil nog wel eens voorkomen dat er een autospiegel of -ruit sneuvelt. Parkeer je auto tijdens de optocht dus ver weg van de optocht. En trek jij met je auto een praalwagen in de optocht? Sommige autoverzekeringen dekken dan geen schade. Dus denk twee keer na voordat je besluit om met jouw bolide de carnavalsloper te betreden.

3. Outfit

Tijdens carnaval raken veel persoonlijke spullen nog wel eens zoek. Mobieltjes die achterblijven in de kroeg, een portemonnee die tijdens het hossen uit je outfit valt. Houd hier dus rekening mee met de keuze van je outfit. Ga voor een kostuum met diepe zakken, een geheim vakje of een tasje met een rits. En let op: ook zakkenrollers vieren carnaval.

4. Drankrijders

Met een slok op achter het stuur stappen is heel erg onverstandig. Rondom carnaval controleert de politie altijd veel op alcohol in het verkeer, dus waarom zou je überhaupt al het risico nemen? Mocht je wel gepakt worden dan wordt het een dure bekeuring. Mocht je het echt bont maken dan kan het zelfs zo zijn dat je je rijbewijs moet inleveren en op een later moment moet melden bij de rechter. Spreek dus vooraf af wie de BOB is of ga voor een taxi of Uber.

5. Gehoorschade

Bij drie dagen hossen tussen de dweilorkesten en carnavalshits is er een aanzienlijke kans op gehoorschade. Geen zin in een piep in je oren? Koop oordopjes! Met goede oordopjes gaat de kwaliteit van de muziek niet eens verloren.

6. Voedsel